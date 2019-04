"¿Alguien con dos dedos de frente ve que denigre a las mujeres?": así justifica el uniforme femenino la gasolinera que despidió a seis empleadas

Seis trabajadoras de la gasolinera Aservi de La Carlota (Córdoba) han denunciado haber sido despedidas por uno de los socios del surtidor, empresario de la zona, al negarse a ponerse uniforme con falda, cuando el atuendo reglamentario consta de un polo, un pantalón y botas.

Los hechos han causado un gran revuelo en redes sociales desde que Cadena Ser Córdoba se hizo eco de la denuncia de un cliente de la gasolinera que escribió en su muro de Facebook que había sido testigo del despido de tres mujeres por no querer ponerse falda.

La cuenta de la gasolinera recoge una publicación, ilustrada con la imagen de una empleada con una falda debajo de la cual llevaba unas mallas, en la que se lee: "¿Alguien con dos dedos de frente puede decir que en el siglo XXI este uniforme denigra a la mujer?".

Publicación de LA Carlota Aservi dando explicaciones | Facebook LA Carlota Aservi

Por su parte, la empresa surtidora de la gasolinera, la red de estaciones de servicio AVIA, ha emitido un comunicado indicando que "ante el revuelo generado en redes sociales" sobre "lo acontecido en la estación de La Carlota", aclaran que "el único uniforme admitido tanto en la zona de pista como de tienda" es un polo rojo, unos pantalones grises y unas botas. Cualquier otra equipación está "taxativamente prohibida", han detallado.

La empresa indica que ha iniciado una investigación para conocer con detalle lo ocurrido y poder tomar las medidas que estén a su alcance. AVIA es una marca que da la imagen a la estación, cediendo al propietario, en este caso a dos socios, la independencia de la contratación del personal.

Las empleadas, unas informadas de su situación mediante carta de despido y otras verbalmente, también han acudido al sindicato de CCOO de Córdoba, cuya secretaria de la Mujer, Már Ávalos, ha señalado plantearán las acciones oportunas.

"Las trabajadoras que no se quisieron poner uniforme han tenido que soportar el acoso del jefe que les decía que si no se ponían la falda no les renovaba el contrato", ha explicado Ávalos, quien ha asegurado que esta "política discriminatoria de la empresa" ha sido "la gota que ha colmado el vaso".

Indica que las empleadas son jóvenes y "están muy asustadas" y reitera que "es inadmisible esta situación" y que "son pasos agigantados contra los derechos laborales de la mujer".