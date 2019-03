Albacete, Granada y Valencia, principales afectadas por las tormentas

Continúa la inestabilidad metereológica sobre todo en la zona este de la península. En Mahora, Albacete, la granizada fue tan fuerte, que destrozó los cultivos y los viñedos a tan sólo 15 días de la vendimia. El granizo cubría el campo como si de una nevada se tratara.

En la localidad granadina de Belicena, los vecinos se vieron desbordados por la intensa tormenta de hasta 26 litros por metro cuadrado. Ahora, los vecinos tienen que achicar el agua de las viviendas. "Ha empezado a salir agua de los sumideros como si fuera una fuente. Está todo inundado", ha confirmado una de las afectadas. Muy cerca de allí, en Baza, la caída del pedrisco era ensordecedora. Los servicios de emergencias no daban a basto con las llamadas de los vecinos.



En Valencia, noche de lluvia intensa y mañana encapotada y aún puede que haya chaparrones en Los Pirineos. Mientras, en el País Vasco no llegará el agua pero sí el fresco puesto que los mercurios no superarán los 22 grados.

Continuarán las tormentas en el sureste de la península. Granada, Jaén y hasta Albacete se llevarán la peor parte aunque hasta once provincias están en alerta amarilla por precipitaciones intensas, incluso granizo.