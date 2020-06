Un vídeo grabado por testigos muestran como varios agentes de seguridad intentan reducir a un hombre que iba en el tren sin mascarilla. Él se resistió y acabaron forcejeando, tirándolo al suelo e inmovilizándolo.

Los vigilantes aseguran que el viajero llegó a agredirles pero Regan, el hombre que grabó el vídeo, denuncia una fuerza desproporcionada por parte de los vigilantes con el hombre, de origen magrebí, según informa la Policía Local de Getafe, estación donde ocurrieron los hechos.

"Llegaron los vigilantes y le dijeron 'ponte la mascarilla', el chico dijo que no porque estaba hablando por teléfono y entonces la chica (vigilante de seguridad) le dijo 'que te pongas la puta mascarilla'. En ningún momento la agredió, yo estaba presente", denuncia Regan.

Pero además, en la trifulca se metió otro hombre con un polo azul de una frutería, agrediéndole en varias ocasiones. Sin embargo, los vigilantes no actuaron contra él. Regan asegura que ese hombre se metió gritándole a la víctima "que te sientes de una puta vez te han dicho".

"Le partieron un diente"

"Después de empujarle le dio un puñetazo, le empuja y le apoya sobre una papelera y le dio un sobrepeso en la espalda del chico ese. Eso ya no es normal", denuncia el testigo, que asegura que lo que más "rabia" le dio es que "los vigilantes no tenían en cuenta lo que estaba haciendo el señor de la frutería": "Partieron a este hombre a golpes, hasta le partieron un diente. Lo más normal es que detengan a ese tío y hasta que llega la Policía podáis resolver el problema. Pero no, el tío cogió su camino y se fue campantemente".

Desde SOS Racismo también han denunciado la agresión. "Nos llama la atención la actitud de los guardias de seguridad con la tercera persona que golpea a la víctima y nos preguntamos qué pasa con ese personaje, qué rol tiene alli, por qué no frenan los golpes que le está proporcionanado a esta persona", se pregunta Paula Guerra, portavoz de la ONG.

Los agentes de seguridad han denunciado por contusiones al viajero que iba sin mascarilla y que fue golpeado.