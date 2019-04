Activistas muestran animales muertos en la Puerta del Sol por el Día Mundial de los Derechos Animales

Unos cuatrocientos activistas de la organización internacional Igualdad Animal han mostrado en Madrid otras tantas fotos de animales que han sido maltratados en granjas y mataderos de todo el mundo. Además, tres de ellos han sostenido en su manos los cadáveres de crías de cerdo, gallina y conejo.

Desde 2008, Igualdad Animal realiza esta acción, que coincide con el Día Internacional de los Derechos de los Animales, en la madrileña Puerta del Sol, donde la presidenta de esta organización, Sharon Núñez, ha explicado que los activistas "se infiltran dentro de granjas y mataderos para enseñarle a la sociedad lo que pasa en estos lugares".

En concreto, Núñez las define como "imágenes de violencia, con animales estampados contra el suelo, enfermos y que no reciben tratamiento veterinario", llegando a morir "antes de llegar al matadero debido a sus condiciones de vida".

Con este tipo de acciones en lugares concurridos, la organización internacional quiere que "se visibilice el maltrato que sufren los animales en las granjas, ya que si se le hiciera lo mismo a un gato o a un perro, la sociedad se escandalizaría". Sin embargo, "estos animales tienen la misma capacidad para sentir", ha descrito.

Finalmente, la presidenta de Igualdad Animal ha reconocido que trabajan "con empresas y políticos para conseguir acabar con las peores formas de maltrato animal en las granjas" y ha animado a los ciudadanos a "reducir el consumo de carne" para evitarles este sufrimiento.

La Puerta del Sol ha estado repleta de turistas que estos días realizan sus compras navideñas, y que se han topado con la acción.

Entre ellos, Leo, quien ha reconocido que es vegano y procura que su ropa "no esté testada en animales". Para él, además, la acción es "dura" pero "necesaria" para que la gente se de cuenta que cuando se come carne "es eso" -un cadáver-, "no un filete, sino un animal de verdad".