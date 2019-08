José Antonio V.V., o mejor conocido como el anciano 'rayacoches' de Vigo, ha asumido la autoría de los daños causados, pero ha sido absuelto de nuevo por el juzgado de instrucción al considerar que padece una alteración psíquica por trastornos mentales, según informa 'El Faro de Vigo'.

Aunque esta vez el octogenario tendrá que pagar una indemnización que suma los 15.000 euros a los afectados, además de estar durante 16 meses recibiendo un tratamiento médico como medida de seguridad.

El hombre está saldando cuentas con la justicia y ha dejado más tranquilo al barrio de O Calvario, donde rayaba coches o introducía palillos en las cerraduras de vehículos y portales.

La vista ha tenido lugar en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, que llevó a cabo la investigación por los daños que había causado el hombre por rayazos o palillos entre finales de 2018 y en las primeras semanas del 2019.

El octogenario fue arrestado y llevado al Hospital Álvaro Cunqueiro, y después trasladado a una residencia donde todavía reside.

Por otra parte, los indemnizados serán más de una treintena, y no un centenar como se había previsto inicialmente, ya que algunos datos de los perjudicados estaban duplicados. Además, algunos testigos aclararon que los rayazos de sus vehículos no los había provocado el anciano o no había pruebas suficientes contra él como autor de los desperfectos.

Tanto las acusaciones como la defensa alcanzaron un acuerdo en plena fase de instrucción, por eso la vista ha quedado en el juzgado de instrucción y no ha ido a la Sala de lo Penal. Así, la sentencia, como la aplicada en el juicio de junio, es la absolución, pero, esta vez, con tratamiento médico y obligación de abonar los daños, indica 'El Faro de Vigo'.

Sin embargo, el hombre tiene pendientes aún otros dos casos abiertos por el Juzgado de Instrucción 1.