James Charles, youtuber de 21 años dedicado al mundo de la belleza, ha publicado un vídeo en su canal de YouTube titulado 'holding myself accountable' ('Hacerme responsable') en el que reconoce haber escrito mensajes a dos chicos de 16 años con contenido sexual explícito.

Este vídeo viene después de que el pasado mes de febrero, un adolescente acusase a Charles de 'grooming', de intentar hacerse su amigo para tener relaciones sexuales. En ese momento, el youtuber afirmó que pensaba que el joven era mayor de edad.

Ahora, Charles reconoce haber tenido estas conversaciones, algo que "no debió pasar" y que afirma que "no volverá a pasar", pidiendo perdón a los involucrados, a su familia y a sus amigos.

Además, anuncia que no subirá vídeos en un tiempo para "educarse" acerca de sus actos. Reconoce que hubo dos de estos contactos, uno el año pasado y otro recientemente. "Entiendo mis acciones y que están profundamente mal", afirma.

En 2019, Charles fue acusado de utilizar su fama y su dinero para "manipular la sexualidad" de una persona, algo que ha negado en este vídeo. El youtuber, con 25 millones de suscriptores, defiende que si ha sido "imprudente" en relaciones pasadas ha sido porque ha estado "desesperado".

"La he cagado. Estas conversaciones nunca debieron suceder y asumo toda la responsabilidad. No comprobé su edad real y eso es muy embarazoso. He llegado a una conclusión, es una mierda, es muy embarazoso reconocerlo: estoy desesperado", comenta.