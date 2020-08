John McAfee saltó a la palestra de la polémica después de que anunciara en redes sociales que le habían detenido en el aeropuerto por llevar un tanga en la cara a modo de mascarilla. "Me metieron en la cárcel. Intentamos regresar a Alemania y se nos negó la entrada. Me puse mi mascarilla tanga. Me exigieron que la cambiara. Me negué. Pelea. Ojo morado. Liberado", explicó en Twitter.

Ahora, días después de este suceso, el magnate tecnológico ha vuelto a ser tendencia en redes sociales al 'retar' al coronavirus. ¿Cómo lo ha hecho? McAfee ha explicado en su cuenta de Twitter que ha puesto a prueba su sistema inmunitario lamiendo suelas de zapatos o los manillares de los carros del supermercado para ver si se contagiaba de Covid-19, cosa que, según él, no ha sucedido.

"A pesar de mis esfuerzos (lamiendo los manillares de los carritos de la compra, la suela de mis zapatos, etc.), no puedo lograr que el Coronavirus me desafíe. Las pruebas muestran siempre una prueba válida (línea de control) y ni anticuerpos activos (M) ni infección pasada (G)", ha expuesto John McAfee en un mensaje que ha concluido de forma irónica: "Quizás porque las estadísticas de la OMS son correctas".

Adjunto al tuit ha mostrado una foto de los test que se habría realizado y otra en la que aparece él lamiendo la suela de un zapato. A pesar de haber conseguido cientos de retuits y miles de 'likes', son muchos los usuarios que han denunciado su comportamiento o le han acusado de haber mentido al manipular las fotografías.

En concreto, afirman, entre otras teorías, que McAfee habría desinfectado las zapatillas antes de lamerlas. Acusaciones a las que el millonario respondió con otro tuit: "Mi sistema inmunológico está hecho de acero porque hago como esta". A este tuit ha adjuntado un vídeo en el que se le observa recorrer el interior de un edificio en construcción para lamer posteriormente de nuevo el zapato con el que había recorrido parte de las obras.