Jesús Candel ha dejado atrás al cáncer. Así lo ha anunciado el médico granadino en un vídeo en su canal de YouTube, titulado 'La fuerza del propósito', en el que se traslada a Sierra Nevada para dar la noticia.

"El tumor ha desaparecido y las metástasis han desaparecido", afirma en su vídeo, asegurando entre lágrimas que el cáncer de pulmón que sufría es cosa del pasado.

En el vídeo, recuerda la polémica vivida en el mes de octubre, cuando defendió en su cuenta de Twitter que "el que se quiere curar de cáncer, se cura, y el que no, se muere", días que le dieron "una fuerza enorme".

"Mucha gente me deseó cosas terribles porque yo expresé lo que sentía cuando te dicen que tienes un cáncer que es inoperable. Yo me aferré a que el que lucha y el que quiere vencer a esta enfermedad, vive. No guardo rencor a nadie, sólo siento cosas maravillosas. El cáncer es una experiencia de vida; la enfermedad no es más que la expresión de lo que tenemos dentro y no queremos cambiar", comenta.

Spiriman anuncia que va a vivir su vida a partir de ahora "con amor", animando a sus seguidores a "vivir la vida desde el interior".