El médico Jesús Candel (Spiriman), quien lideró la lucha para una mejor Sanidad Pública andaluza, ha anunciado en sus redes sociales que el tumor de pulmón que padece desde hace más de un año ha crecido en estos últimos cuatro meses "casi tres veces más".

Al recibir los resultados del TAC que le hicieron los médicos tras varias sesiones de quimioterapia han visto que la enfermedad no presenta mejoría: "Clínicamente me encuentro de cojones y esta mañana he hecho mi rutinario entrenamiento con mi calvito del alma, Javi Cánovas, aunque, anímicamente, tras conocer el resultado del puñetero TAC esta tarde esté un poquito de bajón. Bueno, un poquito bastante", asegura Candel.

El médico granadino no pierde la esperanza y ha compartido una foto en su perfil de Instagram entrenando: "Tengo que decir que mi musculatura ha crecido aún más, a pesar del bicho y sus tratamientos". Mientras espera conocer el siguiente paso que debe llevar a cabo, asegura que seguirá comiendo bien y manteniéndose fuerte "mental y físicamente".

Además, manda un mensaje a sus seguidores para animarles a vivir felices: "Os envidio muchísimo a los que vivís cada día sin esta preocupación. No os disgustéis por soplapolleces y ayudad a los demás en todo lo que podáis".