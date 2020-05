Santiago Segura, actor, guionista, director y productor de cine español, ha desatado la polémica por una publicación que le ha hecho convertirse en trending topic en España con miles de likes, retuits y comentarios.

"Qué tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos. Banderas, himnos, caceroladas, odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonía...", ha expresado el actor de 'Torrente', añadiendo que "igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias".

El tuit ha desatado las críticas de los usuarios de esta red social, que le han dicho que "no puede comparar a unos y a otros" y han criticado que "meta a todos en el mismo saco", que quiera "quedar bien con todos", así como su "equidistancia", aunque también ha habido algunas personas que han dicho que piensan como él.

"No puedes meter en el mismo saco a los que salen a la calle a defender sus privilegios, alegando su libertad a contagiar. Frente a los que defienden la sanidad, los servicios públicos y la justicia social. No, Santiago, no van en el mismo saco", ha expresado @tonnirubio88, mientras que @CusoHugo ha manifestado que "no se pueden equiparar las mareas que defendían la sanidad pública con las caceroladas fascistas de quienes quieren privatizarla; no se admiten equidistancias". A continuación, algunas de las reacciones al tuit de Santiago Segura.