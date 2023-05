Pablo Motos ha sido operado de urgencia en la mañana de este lunes tras romperse "el 90% del tríceps", tal y como él mismo ha comunicado a sus seguidores de las redes sociales con una foto desde el hospital, en la que se le puede ver con el brazo derecho completamente vendado y agarrado a su cuello a través de un cabestrillo.

"Al salir de la anestesia y sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto", escribía en el pie de esta foto donde, sin perder el humor, aseguraba que ahora le llama "Supermanco".

"Esta noche os cuento todo", escribía el presentador haciendo alusión a que estará como cada noche al frente de El Hormiguero, donde aclarará el "susto" que se ha llevado.