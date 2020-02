Lindsay Lohan habla tras la agresión de su novio: "Ninguna mujer puede ser golpeada y quedarse con esa persona"

Lindsay Lohan ha hablado después de la publicación de las imágenes en las que se podía ver como su novio Edgar Tarabasov forcejeaba con ella para recuperar su teléfono móvil. En medio del escándalo, la actriz y cantante ha roto su silencio y ha afirmado que "ninguna mujer puede ser golpeada y quedarse con esa persona".

No es la primera ocasión, que los medios se hacen eco de imágenes turbulentas de la pareja. Hace unas semanas, salía a la luz un vídeo donde se podía ver a Lohan gritar que su novio la quería estrangular.

Ante una mala relación, la actriz ha decidido poner fin. "La verdad es que quería que las cosas funcionaran, pero ahora no estoy tan segura de poder", ha asegurado al 'Daily Mail'.

A pesar de lo ocurrido, Lohan no se ha quitado el anillo de compromiso y asegura que "no soy un ángel, pero he intentado arreglar las cosas. Le he sugerido terapia de pareja, pero llega un punto en el que me tengo que poner a mí en primer lugar".

Además, la conocida actriz ha agregado que "no quiero decepcionar a mis fans por no ser la mujer fuerte en la que me he convertido" y ha compartido a través de las redes sociales una imagen donde se podía leer: "Ninguna mujer puede ser golpeada y quedarse con esa persona si él no está preparado para decir lo siento".