Justin Bieber se olvida de la letra de 'Despacito' en directo: "No sé las palabras, así que digo Doritos"

La colaboración de Justin Bieber con Luis Fonsi en el tema 'despacito' está dando mucho que hablar. La polémica entre ambos con intercambio de 'dardos' en redes sociales parece haber quedado aparcada, pero el cantante canadiense sigue dando que hablar.

En esta ocasión, la razón ha sido la particular versión que hizo Justin Bieber en el club nocturno 1 Oak de Nueva York. Durante la actuación, se animó a cantar el éxito que ha llegado al número uno en las listas de Estados Unidos, pero sin saberse la letra.

En vez de seguir con el estribillo después del famoso Despacito, Justin cantaba "I don't know the words so I say poquito, I don't know the words so I say Doritos (no sé las palabras y digo poquito, no sé las palabras y digo Doritos)". Y así siguió la canción, cambiando incluso algunos trozos por el siempre socorrido 'bla bla bla".

También cambió la parte "nos vamos pegando, poquito a poquito" por "nos vamos pegando, I quit smoking ciggies (dejé de fumar cigarrillos)".