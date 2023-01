"Con nieve en enero, no hay año fulero". Así comienza su último vídeo el joven Jorge Rey, conocido por hacer sus propias previsiones del tiempo siguiendo el método de las cabañuelas, con el que anticipó la llegada de la tormenta Filomena.

Ahora, cree que tendremos más nevadas en zonas como Burgos, Vitoria, Segovia, Soria o Ávila. Además, advierte que las máximas se acercan a los 0 ºC dentro de un clima "totalmente invernal".

En áreas del Pirineo, el termómetro podría llegar a estar por debajo de los -15 ºC. Como conclusión, avisa que los próximos meses "quietos, no van a estar", sino "más bien movidos sin parar".

¿Qué son las cabañuelas?

Pero, ¿en qué se basa esta predicción? Al parecer está basada en las tradicionales cabañuelas, un método predictivo sin ninguna base científica, que forma parte del folclore popular en zonas rurales de España. Si bien la capacidad de observación de la naturaleza y la sabiduría popular que atesoran las personas en el mundo rural es enormemente valiosa y les permite adaptar su forma de vida al medio local con éxito, tenemos que señalar que las cabañuelas, en particular, no son más que una superstición y que, como debería ser obvio, no tiene ningún sentido ni fundamento pensar que el tiempo que ocurra en los 12 primeros días de agosto nos permite saber qué ocurrirá en los 12 meses del siguiente año.