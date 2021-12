Ibai Llanos, el streamer del momento, ha anunciado en un directo que se ha comprado una nueva casa en Barcelona. Así, la mansión equipada con discoteca, piscina, pistas de pádel y baloncesto y casi una decena de habitaciones donde ahora vive dejará de ser su residencia.

"He firmado los papeles de mi nueva casa", ha asegurado el creador de contenido, que apunta que este cambio se debe a que busca un poco más de privacidad y para ceder su puesto en la mansión a otros creadores del equipo que lanzó junto a Gerard Piqué.

A pesar de que ha dado pocos detalles más sobre su nuevo hogar, sí ha explicado que se trata de "un pedazo de casa en toda una planta".

"Es que va a ser mi casa. Me emociono solo de pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años", ha dicho, aunque ha puntualizado que no tendrá problemas para pagarla: "En principio, no tengo que tener problemas para pagar la hipoteca, Los que me seguís me habéis pagado la casa, porque me habéis hecho hacer mucho dinero. Aunque aún no sé en cuántos años la voy a pagar".

"Ya dije que esta casa en la que estamos ahora no tiene sentido, por todo lo que tiene y lo grande que es, así que mi nueva casa es bien grande pero todo en una planta. Aún no sé en cuántos años voy a pagar la casa. Me lo tienen que decir. Yo he ido este martes y he firmado la compra de la casa", ha zanjado.