El 'streamer', con más de 1,7 millones de suscriptores en Youtube, ha pedido a aquellos youtubers que se estén planteando irse a Andorra que "le den un par de vueltas": "Sí, ganaréis más dinero pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir", ha sugerido, reconociendo que él mismo se planteó la posibilidad "hace años".

"Estamos en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan y sí, nos suben los impuestos. Sí, a mi también me pica cuando lo veo y a la vez ya gano más suficiente [...] También es cierto que a mi tío tuvieron que operarle muchas veces y eso no arruinó a mi familia, quizá yo tenga que usar esos servicios en el futuro o quizá no pero alguien lo hace. Todos los hacemos", ha planteado el mallorquín.

El gamer, de 33 años, comenzó en el mundo de Youtube en 2006, y actualmente continúa activo también en Twich, donde cuenta con 8.280 suscriptores.

En esta línea, Alexelcapo ha defendido que sus compañeros de profesión "ganan mucho más de lo necesario", y por eso ha llamado a ser "responsable". Así, ha vuelto a sugerir a quienes se lo planteen que "le den un par de vueltas".

Alexelcapo se ha pronunciado en sus redes sociales tras el anuncio de El Rubius, uno de los streamer con más ingresos de España, sobre el traslado de su residencia habitual a Andorra, donde la tributación es mucho menor que en nuestro país.

En Andorra, el IRPF es de un máximo del 10%, mientras que en España puede llegar a ser del 52%. "Es un plus, obviamente", ha defendido en un directo de Twich, donde ha informado de su traslado porque allí, ha dicho, "es donde están todos sus amigos".