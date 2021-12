Parece que en los últimos años se ha puesto muy de moda que los vecinos de distintos edificios o urbanizaciones pongan carteles a la vista de los demás en los que denuncian, critican o se quejan de determinadas circunstancias o actitudes que están teniendo lugar en el espacio de convivencia común -también sucede todo lo contrario, celebran y aplauden según qué cuestiones, pero en su mayoría suelen ser mensajes en negativo-. Pero hay ciertos 'avisos comunitarios' que no se deben tolerar.

Es lo que le ha sucedido a Javier Fernández, un usuario de Twitter que ha expuesto en redes sociales el indignante mensaje que puso uno de sus vecinos en el portal del bloque: "No gays en la comunidad". Seguidamente, advertía: "¿Se viene pelea vecinal? Yo digo sí". Javier no quiso dejar que el autor de estas palabras homófobas saliera impune de sus intentos por discriminar a las personas debido a su orientación sexual.

Así que actuó, y de qué manera. Lo hizo publicando otro mensaje, en respuesta al primero, que puso también en el portal del edificio y que ha compartido en redes sociales, donde ha recibido miles de retuits y likes. "He colgado un cartelito, que en mi comunidad son muy dados a ponerlos", ha comenzado diciendo Javier en un tuit al que ha adjuntado una imagen del cartel que ha expuesto en su portal.

¿Qué dice en su respuesta? Lo siguiente: "Para la persona que ha escrito este bonito mensaje: lo primero, deberías mejorar tu caligrafía :). Y lo segundo: me cago en tu putísima madre. Te invito muy amablemente a que me comas los cojones. Si tan valiente eres de escribir lo que has escrito, no seas cobarde y dímelo a la cara". Y junto a estas palabras se ha despedido con "un cordial saludo del gay de la comunidad" y con una imagen de la bandera del arcoíris, enseña emblemática del colectivo LGTBIQ.

Ante la difusión que ha tenido este 'enfrentamiento', Javier ha detallado, también en redes sociales, que poco después de poner dicho cartel para responder al ataque homófobo, alguien lo quitó. Precisamente por ello, se vio en la necesidad de actuar nuevamente: "Hace un rato he vuelto a bajar a colgarlo, y esta vez con más celo para que por lo menos le cueste más quitarlo".