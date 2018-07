Una foto para revolucionar Twitter: ¿participó el actor y exfutbolista Vinnie Jones en esta matanza de zorros?

El tuit en cuestión rezaba así: "A real night lamping #foxes @BASCnews Anyone beat this?" ("Una verdadera noche alumbrando -matando- zorros. ¿Alguien da más?"). Y la frialdad del mismo no tardaba en levantar ampollas en Twitter. Los defensores de los animales comenzaron su acoso y derribo dirigido hacia Vinnie Jones, al que acusaban de haber participado sin piedad en la muerte de esos animales y, además, regodearse de ello. Los insultos se sucedían contra el exfutbolista galés, que se apresuró a desvincularse de la imagen que aparecía en su timeline. Jones, reconocido amante de las tradiciones de su país, asegura haber sido víctima de un hackeo y se desliga por completo de la imagen posteada: afirma que no tiene nada que ver con esa "masacre" -como escribían los animalistas en Twitter- de más de 100 zorros. 'Nunca había visto esa foto hasta esta mañana cuando vi a gente volverse loca en Twitter diciendo que había hecho esto y aquello' "No tiene nada que ver conmigo en absoluto", apuntaba desde California el actor de películas tan populares como 'Snatch: cerdos y diamantes' o 'Lock and Stock and Two Smoking Barrels'. Jones está convencido de que su afición por la caza le ha situado en el centro de una campaña contra su persona y su imagen pública. "Nunca había visto esa foto hasta esta mañana cuando vi a gente volverse loca en Twitter diciendo que había hecho esto y aquello. Estaba temblando: nunca había visto la foto y nunca había visto tantos zorros", sentencia Vinnie Jones. Vinnie Jones se une a 'Arrow' | Agencias Pero los ingredientes para volcarse contra el exfutbolista de Chelsea FC o Wimbledon FC, entre otros, no se quedaban sólo ahí. A su afición por la caza se suma la permisiva legislación inglesa respecto a la caza del zorro. No es una especie protegida en el país y las cacerías de este animal en fincas privadas están permitidas: suelen organizarse partidas en camionetas con potentes lámparas para alumbrar a los animales y dispararles en plena noche. Resulta difícil desvincularse de una imagen con la que tanta gente te relaciona antes incluso de la propia imagen Además, Vinnie Jones, que actualmente reside en Los Ángeles junto a su esposa, posee una casa de campo en Sussex y nunca ha escondido su pasión por la caza. Incluso ha dejado declaraciones concretas referidas a la caza del zorro: "Si un agricultor tiene un problema con los zorros, me encanta salir y tratarlo para él". Esta coyuntura en torno al polémico actor fue suficiente para que un tuit desatara las iras de la opinión pública contra él. Vinnie Jones lleva dos días tratando de desligarse de esa imagen pero su currículum no le deja. Insiste en desmentir esa foto y en destacar que se trata de un 'hackeo' de su cuenta con el que no tiene nada que ver, pero le resulta difícil desvincularse de una imagen con la que tanta gente le relacionaba antes incluso de la propia imagen. Su imagen pública, siempre rodeada de polémica, le dejan poco margen en un desmentido de estas dimensiones e incluso algún medio de comunicación se lanzaba a relacionar directamente a Jones con la matanza de ese centenar de fotos. Ahora, a raíz del desmentido por parte de Jones, flota la teoría de que la imagen en cuestión retrata una cacería que data del año 2012 en Australia y el exfutbolista no tendría nada que ver con ella. Incluso organización de tiro de Reino Unido, se han apresurado a decir que es "improbable" que esa foto fuera tomada en Gran Bretaña: "Se necesitaría una gran cantidad de tierra para sostener una población de zorros así".

I have just woke to see these tweets with fox pics , this is a hack ive never seen this pic in my life and did NOT twwet it is a HACK !!!!! — Vinnie Jones (@VinnieJones65) 24 de julio de 2017

I am very sorry for the distress this HACKED picture has caused everyone i DONOT condone it in anyway — Vinnie Jones (@VinnieJones65) 24 de julio de 2017

On going research has shown the picture was taken in australia AND loaded to the internet in australia more research to follow — Vinnie Jones (@VinnieJones65) 24 de julio de 2017

