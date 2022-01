Alberto Chicote lideró estas últimas Campanadas con una audiencia que superó los dos millones de espectadores junto con su compañera Cristina Pedroche. Tras este éxito, el chef más polémico de la televisión ha empezado el año cargado de sorpresas, entre otras un nuevo restaurante que pronto verá la luz en Madrid, Omeraki, un proyecto que lanza junto a su pareja Inma Nuñez. Pero no es la única sorpresa que ha dado a sus seguidores este enero en redes sociales. La última de ellas ha sido una foto de la mili que ha desatado una oleada de comentarios en las redes: "Muy guapetón", "La misma carita", "Gracias por existir", "Menudo muñeco", "Alucino pepinillos"...

El chef se remonta 30 años atrás para recordar la época vivida en la mili: "Pues sí, a mí me tocó ir a la mili… Y de esto hacen casi 30 años. Lo tenemos casi olvidado y muy poco presente, pero para un chico de los 70s (69) la mili era un obstáculo que habías de superar antes de incorporarte a una vida laboral de continuo. Para mí fueron nueve meses. Conocí gente a porrillo, pasé malos ratos y otros muy buenos. Lo dicho, hacen casi 30 años y todavía me acuerdo. Las generaciones de los 2000 creo que no saben ni lo que fue esto para millones de españoles. Muchas experiencias y muchas 'historias de la mili' que no se paran de contar".

El chef acompañaba esta reflexión con una foto suya de la mili y desvela que la hizo en el hospital madrileño Gómez Ulla, situado en el barrio de Carabanchel.

Esta no es la primera vez que se acuerda públicamente de su tiempo de servicio militar. No hay más que recordar la visita que hizo a la cocina del restaurante 'Las Noches de Moscú' antes de que lo reformasen: "No he comido tan mal ni en la mili". Lo recordamos en este vídeo:

¿Boda a la vista?

Alberto Chicote desvelaba en una de sus entregas de Fuera del mapa, su último programa en laSexta, que se está planteando casarse: "Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado". Además, el chef explicaba que a pesar de haber hablado esto con su pareja aún no lo habían hecho público, ni siquiera lo habían comentado con sus familias: "Te lo estoy contando a ti y no se lo hemos contado a ellos", aseguraba a Roberto Leal en este vídeo.