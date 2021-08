Dulceida deja las redes sociales por un tiempo. Una de las influencer españolas más reconocidas ha anunciado su decisión en una publicación en Instagram, alegando problemas de "salud mental".

"Por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis", ha escrito en la red social.

Los principales motivos por los que se aparta de este mundo, ha dicho, son el fallecimiento de su abuela, que ha supuesto un duro golpe para ella, y las duras críticas que ha venido recibiendo desde que anunció su ruptura con Alba Paul.

"El martes se fue mi abuela para siempre y la echo de menos a cada minuto, sigo sin creérmelo y duele. Aunque se que ahora ella me ayudará. Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren", ha agregado en el post.

Así ha anunciado que se marcha durante un tiempo en una publicación que ha contado con el apoyo de decenas de compañeros de profesión, como Madame de Rosa, Oh Mami Blue, Hola Cuore o Tamara Gorro, entre otras.