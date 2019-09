El cantante Enrique Iglesias ha conmovido a sus seguidores en Instagram con un vídeo en el que aparece bailando con su hija Lucy, de un año y nueve meses, la popular canción infantil 'The Wheels on The Bus' ('Las ruedas del autobús'). El vídeo rápidamente se ha hecho viral, alcanzando el millón de visitas, así como miles de comentarios de seguidores del cantante.

En el vídeo se puede ver a padre e hija cantando y bailando. La niña realiza la coreografía de la canción infantil, mientras Enrique Iglesias le hace pasar por debajo de sus piernas varias veces, lo que hace estallar en carcajadas a la pequeña. A continuación, viene el momento de la canción en el que hay que tocar el claxon y Lucy imita el movimiento, seguida de su padre.

Más tarde, Enrique Iglesias la coge de los brazos y le hace dar vueltas en el aire, algo que parece divertir enormemente a la pequeña de un año y nueve meses. Ambos continúan con la coreografía de 'The Wheels on The Bus' y Lucy y terminan agarrados de la mano, alejándose del lugar donde se está grabando el vídeo.

Enrique Iglesias es padre de mellizos, Lucy y Nicolás, y disfruta de momentos en familia cuando sus giras y, en general, su carrera profesional se lo permite. No es la primera vez que el cantante comparte momentos en familia en sus redes sociales, algo que sus seguidores agradecen y comentan.