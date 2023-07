Belén Esteban se ha pronunciado sobre política y ha revolucionado las redes con un discurso que muchas personas del colectivo LGTBI celebran y aplauden, porque creen que pueden crear conciencia. Y es que la televisiva no ha querido quedarse callada ante un tema que le preocupa, y que tiene mucho que ver con los pactos que se han formalizado tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, y por los que la extrema derecha ha entrado en las instituciones.

La presentadora no ha necesitado nombrar a ningún partido para hacerse entender. "Yo hay partidos que no estoy nada de acuerdo con ellos, que en vez de ir para adelante, van para atrás", ha dicho durante la grabación de un podcast de la presentadora Carlota Corredera, llamado 'Superlativas'.

Y sigue: "Yo tengo muchos amigos, que son como hermanos, y gente muy cercana que han luchado mucho por tener unos derechos. Yo lo que no voy a hacer es, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político que pueda gobernar a medias con otro y que en vez de ir para adelante vayan para atrás".

Así, Belén Esteban ha contado que todavía está "un poco indecisa" todavía sobre el voto, pero sí ha dejado claro a quién no va a votar: "A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no lo voy a hacer", ha dicho. Ha contado además que no le gusta que se junten varios partidos, que le gusta uno, pero no con quién va a ir en coalición.

Sus palabras se han viralizado en Twitter, donde muchos han acogido y aplaudido su discurso entendiendo que está en contra de la coalición que forman PP y Vox.