Charlize Theron zanja las críticas por vestir con vestidos a su hija Jackson: "Es transgénero"

La actriz y modelo sudafricana Charlize Theron, ha revelado a The Daily Mail que su hija mayor Jackson es transgénero, dejando a un lado las críticas que ha sufrido durante años por ponerle faldas y vestidos.

"Sí, yo también pensaba que era un niño, hasta que con tres años me miró y me dijo: '¡No soy un niño!'", le decía Theron al medio. Cuando lo presentó al público, la niña era un varón, pero con el paso del tiempo no sentía que esa fuera su identidad.

La actriz sumó a otra niña adoptada a la familia en 2015 llamada August, y a las dos las ha tratado por igual. Recuerda, para ello, la influencia de la educación que le dio su madre: "Crecí en Sudáfrica, donde la gente vivía con verdades a medias, susurros y mentiras, y nadie se atrevía a decir nada de frente", recuerda.

"Mi trabajo como madre es amar y honrar a mis hijas, y asegurarme de que tienen todo lo que necesiten para ser quienes ellas deseen ser", zanja la actriz.

La vida de Theron no ha sido fácil. Creció en una pequeña granja en Sudáfrica con un padre que maltrataba a su madre. Su progenitora mató a su padre, y desde entonces la vida de la actriz dio un vuelco, y decidió no vivir conforme a los estigmas sociales y normas.

"Tener una relación cercana con al menos uno de tus padres es una bendición", confesaba al diario, "mi madre hizo todo lo que tenía que hacer".