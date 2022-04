Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, ha entrevistado a la actriz Anabel Alonso en su canal de Youtube 'En confiança', donde le ha preguntado por su experiencia con Toni Cantó, antiguo compañero de Alonso en la serie '7 vidas' y actual director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

"Anabel, tenemos algo en común. Tanto tú como yo hemos tenido la 'inmensa' suerte de compartir escenario con Toni Cantó. ¿Cómo ha sido tu experiencia con él?", se ha interesado por saber Baldoví, a lo que la humorista ha respondido de forma contundente: "No reconozco a este Toni".

Así, Alonso ha recordado que la primera vez que trabajó con él fue en '7 vidas'. En ese momento, según ha contado, estaban "todos más centrados en el trabajo, y nunca se hablaba de política para nada". "Trabajamos en '7 vidas' divinamente, nos reíamos mucho y nos llevábamos muy bien", ha expresado, a lo que ha añadido que después coincidieron en 'Amar es para Siempre'. "Ahí él ya había estado en UPyD. Estaba en el impás entre UPyD y Ciudadanos, pero casi tampoco hablábamos de ello, y siempre nos hemos caído muy bien. Nos hemos reído mucho juntos", ha insistido.

Sin embargo, según ha afirmado la humorista, algo cambió después de que Toni Cantó entrase en Ciudadanos: "De repente, después de entrar en Cs, yo no sé qué pasó, porque uno puede tener una ideología u otra, a mí me da igual, pero claro, cuando empiezas a ir por unos derroteros… Yo al Toni Cantó de ahora te juro que no lo reconozco", ha subrayado.

En este sentido, la actriz ha señalado que el político "ha ido de un sitio a otro muy rápido; de UPyD a Ciudadanos, y luego al PP". "Cuando se dio el batacazo Ciudadanos, dijo que iba a dejar la política, y a la hora y media ya estaba con Ayuso", ha destacado, al tiempo que ha dicho que si se lo encontrase, le preguntaría que "cómo puede decir ciertas cosas".

En lo referente a la Oficina del Español, Alonso ha cuestionado el papel del nuevo cargo de Cantó. "¿Cómo es esto defender el español en Madrid? Por favor, cuéntamelo, qué lógica tiene, para qué es. Y tú solo. ¿Qué haces? No me cabe en la cabeza", ha criticado la actriz.