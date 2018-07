Mauricio Macri, Mario Vargas Llosa e Imanol Arias niegan su vinculación con una sociedad offshore

ASEGURAN QUE NO ES CIERTO LO QUE APARECE EN LOS 'PAPELES DE PANAMÁ'

Más reacciones tras la publicación de los 'papeles de Panamá'. La fiscalía argentina abrirá una investigación contra el presidente Mauricio Macri por su vinculación a una de las sociedades de los 'papeles de Panamá': "Estoy muy tranquilo, he cumplido con la ley, no tengo nada que ocultar". Ésta ha sido su reacción pero no ha sido la única. El escritor Mario Vargas Llosa asegura que "nunca puso un dólar en esa empresa" y que "ya está acostumbrado a los golpes bajos" y el actor español Imanol Arias que confirmaba ante las cámaras que "está al corriente de sus obligaciones con Hacienda".