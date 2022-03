El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado este viernes que apoyó públicamente el plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental y ha asegurado que "políticamente" es una postura "inteligente", al tiempo que se ha felicitado de que España recupere una "relación de confianza" con Marruecos.

En una entrevista en la Cadena Ser, Zapatero ha señalado que le sorprende que se hable de "un cambio o giro" en la política exterior del actual Ejecutivo porque, según ha explicado, la propuesta de la "amplia autonomía" del Sáhara ya se la presentó Marruecos en 2007 y él la apoyó "públicamente" un año después.

"En esa política estuve, que es una política de tener en cuenta como una base importante el proyecto de autonomía para una salida que solo podrá ser con un acuerdo en el marco de Naciones Unidas", ha subrayado el exlíder socialista, quien ha insistido en que esa posición era la de su Gobierno "y no fue revisada aunque tampoco confirmada" por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Zapatero ha destacado la importancia de las relaciones con Marruecos en materias como la migración, la lucha contra el terrorismo o las relaciones comerciales y ha animado a respaldar la "posible vía" de la autonomía del Sáhara, "que no ha querido ser explorada por el Frente Polisario pero quizás puede ser una solución".

"Hay que buscar un acuerdo y esta vía, desde el 2007, se ha intentado explorar. Sigue viva y la diplomacia española ha trabajado muy bien en una política de Estado. Esto no es un cambio histórico y ratifica algo de 2008", ha reiterado.

"Lo que no conviene es la situación de los últimos 50 años ni económica, no social ni políticamente. Estas posiciones hasta 2008 no han dado lugar a nada. Intentemos otras vías. Sabemos lo que puede suponer un proceso de autonomía política", ha defendido Zapatero.