Zapatero rechaza el referéndum en Cataluña: "Debería haber una oferta de diálogo estructurada"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido de que el referéndum independentista que plantea el gobierno catalán es "un mal expediente" y supone el "peor mecanismo", ya que este tipo de consultas dividen "artificialmente" y "apasionadamente".

En una entrevista que publica El Periódico de Cataluña, el exlíder del PSOE, que asegura que se ha "partido la cara" por "defender a Cataluña", apuesta por el pacto y rechaza la vía del referéndum para solucionar una cuestión "trascendental de la convivencia", en referencia a la relación entre Cataluña, España y Europa.

"El referéndum es un mal expediente. Es el peor mecanismo. Como tenemos tan comprobado. ¿Por qué? Porque esto se resuelve con acuerdos. Es el pacto de la convivencia. Los referéndum dividen, a veces artificialmente, y dividen apasionadamente", advierte.

"Es como si a uno le fuera la vida entre votar sí y votar no. Porque es como si uno vota lo que es. Soy catalán o no soy catalán. Y luego sucede que en los referéndum, normalmente el que pierde quiere la revancha, como ha pasado en Escocia, donde salió el no y ya están los del sí pidiendo un segundo referéndum", sostiene el expresidente.

Zapatero insiste en la entrevista en mostrar su apoyo a Susana Díaz en el proceso de primarias para elegir al nuevo líder socialista, ya que cree que la presidenta andaluza "gana elecciones y defiende la tarea histórica del PSOE tal como es. Eso es coherencia".

También remarca que, al igual que durante años sostuvo que no debía haber prejuicios por ser catalán, entiende que ahora no se tiene que atacar a Díaz por el hecho de ser andaluza y mujer.

"Yo me he partido la cara frente a mucha gente por defender a Cataluña porque pienso que es fundamental que tengamos un respeto a la identidad. Entonces, cuando oigo alguna cosa prejuiciosa por la condición de andaluza no me gusta al igual que cuando la oigo por la condición de catalán o de catalana", afirma Zapatero.