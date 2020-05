Yolanda Fuentes, exdirectora general de Salud Pública de Madrid, envió un informe al Gobierno de Madrid en el que ya desaconsejaba que la comunidad pasara a la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno este lunes, 11 de mayo. Así lo ha confirmado la Cadena SER, que ha tenido acceso al documento.

En el informe, con fecha del 5 de mayo (dos días antes de la dimisión de Fuentes), la exdirectora destacaba que la región no estaba preparada para llevar a cabo el cambio de fase. Entre los criterios, expresaba su precupación al señalar que el sistema madrileño aún no tiene capacidad para proteger al personal sanitario. Esto es, que aún no puede proporcionar los equipos de protección individual suficientes.

En este sentido, también comunicaba en el informe que antes de producirse el cambio de fase en la Comunidad de Madrid primero había que llegar a un número de casos que pudiera asumir el sistema sanitario madrileño. Por ello, pedía realizar más pruebas PCR con el objetivo de reducir los casos investigados.

Entre otras razones, Yolanda Fuentes también expresaba su preocupación sobre la posibilidad de que se diera un rebrote de casos de coronavirus en la región. La exdirectora consideraba que, de darse este escenario, la comunidad no contaba aún con un numero de unidades de cuidados intensivos suficientes porque aún no se ha recuperado del anterior brote.