La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una de las grandes protagonistas del traspaso de carteras que se ha producido este martes, dando luz verde al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura. A la líder de Sumar se la ha visto muy emocionada, llegando incluso a llorar, durante a su intervención previa a recuperar su cartera, la misma que el año pasad: "Es un honor seguir siendo vicepresidenta y seguir manteniendo la cartera de Trabajo para seguir mejorando la vida de las personas".

"Gracias a mi familia; a mi padre, que me ha enseñado a ser buena persona y defender con una serenidad pasmosa a quien representas; a Carmela (su hija) por acompañarme siempre. Son dos generaciones que tienen que darse la mano", ha reivindicado Díaz, quien también ha aprovechado el momento para agradecer "a todas las personas que trabajan en el ministerio, a todas las personas que hacen que sobreviva; a mi equipo".

Díaz ha asegurado que en esta nueva legislatura volverán a no trabajar "solos": "Lo vamos a hacer con los agentes sociales. Son y serán un pilar fundamental de nuestra democracia", ha apuntado la vicepresidenta, que ha tratado la cuestión como "la gran tarea que tenemos en nuestro país". Inmediatamente después de agradecer a los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, su presencia en el acto, la ministra de Trabajo también ha querido dedicar unas palabras al presidente de la Patronal, Antonio Garamendi.

"Antonio me dijo que me aplicase el cuento con las vacaciones", ha dicho a modo de broma para romper el hielo, y ha añadido: "Sé que te hubiera gustado que nuestra relación fuera más precaria, pero vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro país". Ya entrando en materia, Díaz ha querido lanzar un mensaje claro: "No vamos a conformarnos. Un trabajador que cobra 1.300€ no puede conformarse; una madre con dificultades para llegar a final de mes no puede conformarse".

"El Gobierno de España no va a conformarse", ha insistido la vicepresidenta, quien también ha asegurado que va a seguir "luchando contra la desigualdad": "Vamos a seguir democratizando el país. Gobernamos para todos. Este es el gobierno del sí para todo el mundo". Y ha reflexionado sobre esta cuestión: "Los retos tienen que ver con los retos sociales. Vamos a impulsar una nueva ola de derechos laborales. El tiempo de trabajo no tiene nada que ver con el tiempo del siglo XX".

El objetivo, según ha expresado Díaz, es "recuperar el tiempo de nuestras vidas: para desarrollarnos como personas". Y ha añadido: "Nunca quise ser otra cosa que alguien que defiende a los trabajadores de nuestro país". Y ha manifestado cuáles serán sus primeros pasos: "Vamos a seguir usando la herramienta del diálogo social convocando de manera inmediata a los agentes sociales. Vamos a pedir a la comisión de expertos que evalúe las consecuencias de igualdad y desigualdad que pueda tener la subida del SMI". Y su primera medida: mejorar la protección por desempleo.