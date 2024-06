Yolanda Díaz reivindica su decisión de renunciar al liderazgo de Sumar, pero no aclara si aspira a volver a ser candidata de cara a unas futuras elecciones generales. "Yo no he dicho nada de esto en ningún lugar", ha aseverado este jueves en una entrevista en 'TVE', la primera que concede tras el varapalo que recibió su plataforma en las europeas del pasado domingo.

Preguntada acerca de cómo se debe articular el espacio de Sumar de cara a esos futuros comicios, Díaz ha asegurado que no le compete a ella determinarlo, sino que "son las formaciones políticas las que deben de trabajar" y "pensar bien". "Voy a trabajar por mi país, voy a dar estabilidad al Gobierno de coalición progresista", ha asegurado, prometiendo cuidar la coalición "más que nunca".

"Lo que me toca hacer a mí ahora mismo es preservar el Gobierno de coalición progresista", ha insistido la vicepresidenta segunda, que ha agregado que también seguirá trabajando por los derechos de los trabajadores y contra el avance de la derecha y la ultraderecha.

En este sentido, ha descartado que la situación de Sumar afecte a la estabilidad del Ejecutivo, que, ha defendido, "lo que tiene que hacer es gobernar más y mejor" tras un primer año de mandato en el que reconoce- han dado "pocas buenas noticias". Ahora, tras concluir el ciclo electoral, tienen "tiempo para gobernar, para hacerlo mejor", ha afirmado.

Así, ha descartado rotundamente su salida del Gobierno. "En absoluto, jamás", ha aseverado a la pregunta de si se lo ha planteado, apostando en cambio por "ser una piza de estabilidad". "No me confundo nunca de adversario y sé muy bien para que estoy en el Gobierno de España", ha sentenciado, reivindicando que "Sumar es el alma del Gobierno".

Díaz: "He hecho lo que tenía que hacer: dimitir"

Una entrevista en la que la también ministra de Trabajo ha defendido su decisión de dimitir como líder de Sumar. "Cuando hay malos resultados electorales la cabeza visible tiene que asumir la responsabilidad de todo el mundo, y esto es lo que he hecho", ha defendido. "He hecho lo que tenía que hacer: dimitir y asumir el completo de todas las responsabilidades", ha insistido.

"Creo que hay que dimitir, me lo han enseñado en mi casa, por un ejercicio de responsabilidad personal y política", ha aseverado Díaz, quien, tras la confusión generada sobre cuál es ahora su papel en Sumar, ha aclarado: "Soy de Sumar y seguiré en Sumar, pero abandono mis responsabilidades políticas".

Ello, en un contexto complejo, en el que ha diferenciado entre Sumar, "que ahora mismo tiene un espacio propio", y la coalición electoral con 15 formaciones políticas aglutinadas bajo el mismo nombre.

Precisamente, el Grupo Coordinador de Sumar tiene previsto reunirse este jueves para abordar los pasos tras la renuncia de Díaz al liderazgo orgánico, una reunión en la que previsiblemente se avance en la formación de una mesa de partidos para reforzar la relación con las formaciones y hacer el espacio más horizontal.