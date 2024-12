Vox mantiene su amenaza al PP a cuenta de los migrantes: no negociarán los presupuestos en los territorios en los que gobiernan

El Partido Popular tiene un escollo importante a la hora de negociar los presupuestos en varias comunidades autónomas. En las seis donde compartía gobierno con Vox (Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia y Baleares), se ha encontrado con una negativa rotunda a negociar de la formación de extrema derecha. Eso sí, se sentarán a dialogar si acceden a romper las conversaciones con el PSOE sobre los migrantes.

Una condición que este miércoles, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, calificó de "chantaje" al que no accederían. Y, pese a esas palabras, Vox se mantiene firme en su postura de solo sentarse a negociar bajo sus condiciones.

"Ahora hay que negociar los presupuestos y da la sensación que el PP se ha olvidado por qué salimos de esos gobiernos regionales. Nosotros no podemos ni siquiera iniciar esa negociación si el PP no tiene claro el motivo de la salida de los gobiernos. Ahora bien, estamos abiertos a la negociación una vez que el PP nos garantice que no se va a ser distribuyendo la inmigración ilegal por las regiones españolas en las que gobernamos", ha asegurado el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista.

Pese a que insiste en su postura, Abascal niega que sea un chantaje: "Si el PP está abierto a esa rectificación, podremos sentarnos a negociar esos presupuestos. Pero el PP ha dicho que eso es un chantaje. Pues para nosotros no es un chantaje, es defender nuestros principios. No es estrategia. Si el PP se entera de qué va la fiesta, cuáles son los planteamientos de Vox y nos respeta un poco en vez de llamar chantaje, igual hay alguna oportunidad de diálogo. Si no, no la habrá y tendrá que negociar con el PSOE".

Pese a las palabras de Abascal, el PP no se ha entrado al trapo y ha acudido a la reunión de este jueves sobre migración con el Gobierno, Canarias y Ceuta. Eso sí, sigue en su postura de que acepte el acuerdo alcanzado por Feijóo y Clavijo en septiembre. "Si el Gobierno quiere salir de la reunión de hoy con un acuerdo, tan solo debe estampar su firma", ha asegurado Miguel Tellado, portavoz de los populares.

Además, la respuesta del PP a Vox es que ayudan indirectamente a Sánchez, como explicó anoche Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en 'El Cascabel de Trece': "Siempre que Sánchez está peor y acorralado, siempre aparece Vox a salvarlo. Algún día sabremos por qué".

Mientras tanto, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia y Baleares siguen sin unos presupuestos para 2025 que, con el paso de los días, parece que es más probable que sean prorrogaciones de los actuales.