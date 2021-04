Vox ha celebrado este miércoles su acto de precampaña electoral en Vallecas, donde se han producido cargas policiales y lanzamiento de pelotas de goma contra manifestantes concentrados a pocos metros de allí para mostrar su rechazo a la formación de extrema derecha, al grito de "fuera fascistas de nuestros barrios".

El partido de Santiago Abascal ha seguido adelante con sus planes de presentar allí su candidatura a las elecciones del próximo 4 de mayo pese a en un primer momento no obtuvo permiso del Ayuntamiento de Madrid para celebrar un mitin por no haberlo solicitado con la suficiente antelación. Contaba, no obstante, con la autorización de la Delegación del Gobierno para llevar a cabo una concentración.

La formación ha montado una tarima en la Plaza de la Constitución del citado barrio madrileño, donde han estado presentes su candidata al 4M, Rocío Monasterio, y el líder del partido, Santiago Abascal, así como el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y la diputada Macarena Olona.

En torno a la plaza se han desplegado unos 200 agentes, pese a lo cual el acto se ha desarrollado entre una fuerte tensión, con lanzamiento de objetos. Al menos dos personas han sido detenidas y hay un policía herido, según fuentes policiales a laSexta.

Sobre el escenario, Abascal ha sostenido sendos adoquines mientras se dirigía a los manifestantes, a quienes ha gritado "esta es vuestra única fuerza", mientras acusaba al Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "complicidad" con los altercados.

En el barrio se habían convocado dos concentraciones en contra del acto: una de colectivos antifascistas en la propia Plaza de la Constitución, también conocida como Plaza Roja, y otra en la vecina plaza de Nica, donde organizaciones vecinales de Vallecas habían convocado actividades lúdicas.

Los enfrentamientos se han producido pese al llamamiento de los partidos de izquierdas de Madrid, que habían pedido los vecinos del barrio "no caer en ninguna provocación". En un comunicado conjunto, PSOE, Podemos y Más Madrid denunciaban una "provocación" por parte de Vox e instaban a "evitar cualquier conflicto que pueda instrumentar Vox en su beneficio electoral".