"Cuando estamos impidiendo el desarrollo del derecho a la vivienda, no queda libertad alguna". Es la advertencia que ha lanzado la ministra Isabel Rodríguez al instar al resto de administraciones públicas a actuar frente al problema de la vivienda, tras anunciar medidas que estrechan el cerco a los alquileres temporales para poner coto a los pisos turísticos.

Así, la titular de Vivienda ha aseverado este jueves en una entrevista en 'TVE' que "esta es una tarea que nos compete a todos" y ha incidido en los esfuerzos del Gobierno en este sentido, exigiendo "al resto de administraciones públicas que hagan lo mismo". "No miremos hacia otro lado", ha instado.

"Cuando uno tiene que estar viviendo con sus padres hasta los 30 años, entonces no hay libertad. Cuando con 40 años estás compartiendo piso, no hay libertad. Cuando condicionas tu maternidad a no poder cambiarte de vivienda, y por tanto a no tener hijos, no hay libertad", ha insistido la ministra.

"Dejémonos de demagogias, de populismos y vamos a ponernos a trabajar en serio en esta materia", ha recalcado acto seguido. "Yo tiendo la mano al resto de administraciones para hacerlo posible", ha añadido, comprometiéndose a su vez "a poner todo lo que esté en la mano del Estado" a tal fin.

Coto al alquiler temporal y los pisos turísticos

Las palabras de Rodríguez llegan tras anunciar el miércoles que su departamento limitará los alquileres de temporada y permitirá a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos. Este jueves ha puesto el foco en el resto de administraciones, al señalar que "hay muchas competencias locales" en materia de vivienda y que "las comunidades autónomas pueden hacer mucho más".

"Todos podemos hacer, y desde luego el Gobierno de España va a hacer", ha sentenciado, señalando que los propietarios de alquileres temporales tendrán que justificar su causa para evitar el fraude. "El contrato de alquiler temporal es bueno y necesario, pero este no puede usarse para burlar la ley", ha advertido.

A su vez, ha apostado por "empoderar a los vecinos" y que puedan "vetar" esta actividad en sus fincas y ha defendido la creación de un registro único de alquileres turísticos para dar "transparencia" y "generar seguridad en la ciudadanía" frente a posibles fraudes. Un registro, ha precisado, planteado para finales de 2027 pero que quiere poner en marcha antes de un año.

"Nos estamos haciendo un daño colectivo si entre todos no cuidamos el derecho de acceso a la vivienda", ha alertado la ministra, que ha afirmado que ya se han superado las 80.000 viviendas de las 183.000 prometidas por Pedro Sánchez para sumar al parque público. "Ya hemos hecho una inversión histórica", ha defendido, instando al resto de administraciones a que "hagan lo mismo".