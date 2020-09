El excomisario José Manuel Villarejo relató en una conversación grabada en 2017 que se personó en los tribunales contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por el altercado de tráfico que esta tuvo en 2014 en la Gran Vía porque el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy quería "cortarle la cabeza".

Así, según recoge un oficio de la Policía incluido en el sumario de la pieza 7 'Kitchen' de la macrocausa 'Tándem', el propio Rajoy podría haber llegado a realizar un encargo a Villarejo, según resalta este mismo. Y tendría que ver con ese incidente de tráfico de Aguirre de abril de 2014, cuando tras ser multada por aparcar en un carril bus de Gran Vía se marchó con su vehículo del lugar tras arrollar la moto de uno de los agentes.

El caso llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido, y poco después la Audiencia Provincial de Madrid calificó de un posible delito de desobediencia el incidente de tráfico, aunque finalmente en 2015 se archivó la causa.

Al respecto, el excomisario indicó en una conversación con Adrián de la Joya y Alberto Pedraza que "Rajoy quería cortarle la cabeza" y él mismo se encargó de montarle ese "tinglado" para "meterle por delito".

En la misma grabación, el expolicía confesó que cuando querían que apartaran de Asuntos Internos a Marcelino Martín Blas usó el encargo de Aguirre y le indicó al abogado Javier Iglesias (al que denomina 'el largo'), persona de confianza de Rajoy, que o le quitaban de en medio o él levantaría el pie a la expresidenta madrileña.

"Entonces yo, un día empiezan las hostias con el Marcelino y digo, dile al tonto polla del Asturiano --así se refiere a Rajoy-- que o me quitan al Marcelino o le levanto el pie a la Esperanza", llegó a comentar.

Sáenz de Santamaría metió micrófonos al Congreso según Villarejo

Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, habría ayudado al excomisario Villarejo a organizar un dispositivo de espionaje en el Congreso entre 2009 y 2010, introduciendo micrófonos, para conocer los detalles sobre el nombramiento del director del CNI. Así lo manifiesta el expolicía en otra de las grabaciones.

Villarejo les comentó a de la Joya y Pedraza que la exvicepresidenta 'popular' le prestó colaboración para introducir "equipos de rastreo" en el hemiciclo. "Tenemos todas las pruebas de la Soraya entrando en el Parlamento con electrónica, ¿me entiendes?, para meter todo tipo de micrófonos", señala durante la conversación.

Villarejo asegura que Cospedal le pidió que "destruyera los ordenadores de Bárcenas"

José Manuel Villarejo también apuntó en una conversación con Javier Iglesias que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, le pidió que destruyera los ordenadores de Luis Bárcenas, el extesorero de la formación.

Además, explicó que la nueva cúpula de la Policía le transmitió que o metía "caña a la Cospe" o le aniquilarían. "El mensaje que me han dado es 'dale caña a la Cospe', que ella es la que ha montado la Operación Cataluña y la que ha provocado toda esta tensión, o de lo contrario te vamos a aniquilar", apuntó el excomisario.

En otra conversación con Adrián de la Joya, Javier Iglesias y José Luis Olivera, Villarejo narró que Cospedal le debía "100.000 euros más los gastos". "María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije 'dame mi pasta' y me dijo 'no te preocupes', pero ya la última vez le dije 'me voy cagar en la madre', y ya no quiere verme", sentenció.