El PP veta la comparecencia de Rajoy en el Senado para dar explicaciones sobre Bárcenas

Este rechazo del PP coincide con el anuncio del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que presentará una moción de censura si el PP vuelve a vetar la comparecencia de Rajoy en la Diputación Permanente de la semana que viene en el Congreso.

Para justificar su voto negativo, el portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, ha subrayado que Rajoy ha dado ya cumplidas explicaciones sobre el asunto, tanto en el Parlamento como en comparecencias de prensa. En su intervención, Barreiro ha arremetido contra el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha acusado de haber formado una "coalición de intereses" con el extesorero del PP Luis Bárcenas, de quien se ha convertido en su "representante" en el Parlamento.

Para Barreiro, el único interés que mueve a Rubalcaba es sacar a Rajoy del Gobierno y para ello busca "una vía que las urnas no le han dado". Además, considera que hay un "elemento en común" entre Rubalcaba y Bárcenas que es la "desesperación", uno por estar en prisión, y el otro por estar en un partido "que no dirige" y que está inmerso en una "deriva" sobre el modelo de Estado.

El portavoz del PP en el Senado ha rechazado también que exista algún indicio o prueba judicial de financiación ilegal en su partido y ha recordado que el PP ha hecho públicas sus cuentas y Rajoy sus ingresos, cosa que no ha hecho ni el PSOE ni el propio Rubalcaba, a pesar de que así se comprometió hace meses.

Por contra, el portavoz del PSOE en la Cámara alta, Marcelino Iglesias, ha advertido de que Rajoy tiene que comparecer si es cierto que "no hay nada que ocultar, y si no puede explicarse "no puede estar un minuto más ocupando la Presidencia del Gobierno de España". Al hilo de la moción de censura propuesta por Rubalcaba, Iglesias ha emplazado incluso a los parlamentarios del PP a "cambiar" de presidente del Gobierno y a investir a otro mandatario que no guarde relación con Bárcenas y que pueda presidir España "en un momento crítico".

"Da la sensación de que son rehenes de un señor que está en la cárcel. Que hasta el mes del marzo estaba dispuesto a callar y que ahora está dispuesto a hablar. Y a partir de ahora van a tener cada mañana un sobresalto", ha alertado.

En nombre de CiU, Josep Lluis Cleries ha rechazado que la amplia mayoría absoluta de la que goza el PP se convierta en una "indulgencia absoluta" que permita a Rajoy "no dar la cara" ante el Parlamento. Para Cleries, Rajoy debe abandonar el "disimulo constante" y tranquilizar a los ciudadanos en un momento "tan delicado" en el que se reclama estabilidad política y está en juego la credibilidad y la confianza en las instituciones. "Dar explicaciones tranquiliza y mejoraría la situación", ha subrayado.

Hasta en el Financial Times en una editorial dice que "es de imperativo que Rajoy comparezca en el congreso".