Alberto Núñez Feijóo considera que el diálogo entre el PSOE y Junts en el extranjero es una "humillación para el pueblo español" y reprocha al Gobierno la opacidad al respecto. "España tiene un Gobierno operado por mando a distancia", ha denunciado este viernes el líder del PP, que ha exigido explicaciones sobre la identidad del verificador, una cuestión que eleva la tensión política y que sigue sin confirmarse.

"El Gobierno de España se ha conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación ya no es del Gobierno, sino del pueblo español", ha clamado el dirigente 'popular', que a instado a Pedro Sánchez a "que no nos humille más": "Si él quiere humillarse, como se ha humillado para ser presidente del Gobierno, que esto no conlleve una humillación para el pueblo español", ha aseverado.

"No puede haber un Gobierno con un mando a distancia desde el extranjero y ya lo último es que parece ya confirmado un mediador", ha continuado Feijóo, que ha incidido en que por el momento se desconoce quién es: "El Gobierno lo sigue ocultando, entiendo que está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España, pero al menos que sea transparente", ha reclamado.

"¿Quién es el mediador?, ¿cuántos mediadores hay?, ¿quién los paga?, ¿dónde se reúnen?, ¿qué acuerdan? Es lo mínimo que se puede conocer en este momento", ha exigido el líder de la oposición, que ha aventurado que "nos acabaremos enterando y que el engaño algún día se convertirá, con luz y taquígrafos, en la confirmación de otra mentira". "Nos mintieron con la amnistía, nos mienten con el mediador y nos mienten también con la politización de la Justicia", ha remachado.

Entretanto, desde el PSOE evitan confirmar ni desmentir las informaciones avanzadas por algunos medios de que la fundación Henry Dunant, que ejerció de mediadora en el desarme de ETA, sería la elegida para encargarse de esa labor de verificación entre el PSOE y Junts. Fuentes socialistas apuntan no obstante que, si así lo acuerdan este sábado, harán público el nombre del verificador al término de la reunión, que será en Suiza, aunque no se ha confirmado si específicamente en Ginebra.

Las citadas fuentes sí avanzan que en el encuentro se acordará la metodología de trabajo e insisten en que las negociaciones serán discretas y los acuerdos públicos.

La amnistía en la UE

Por otra parte, Feijóo ha cuestionado las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha asegurado que a Bruselas no le preocupa la ley de amnistía: "O el comisario [de Justicia, Didier] Reynders nos engaña o nos engaña el señor Bolaños y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynders no nos engaña", ha aseverado.

"Lo que está haciendo la Comisión Europea es esperar a conocer el texto definitivo de esa ley para estudiarla y pronunciarse. Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles", ha agregado.