Urdangarin pidió consejo a la Infanta Cristina sobre los negocios de Nóos

Es la primera vez que Diego Torres entrega al juez correos con comunicaciones directas entre Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina sobre los negocios del instituto Nóos.

El exsocio del duque ha entregado treinta nuevos correos en los que intenta implicar a la Infanta en los negocios de Urdangarin y muestra cómo éste le pedía opinión. Concretamente, existen cinco mails en los que la Infanta es informada de alguna forma, según Torres. Son de 2003 y 2004, los inicios del Instituto Nóos.

El 20 de febrero de 2003, Urdangarin manda un correo de trabajo a la Infanta y le informa de una comunicación de Nóos que tiene pendiente enviar y le pide su opinión.

Otro de los mails se envió el 17 de junio de 2003. En este, se desvela cómo llama cariñosamente Urdangarin a su mujer y se trata la resolución del Concurso de Estudio de Notoriedad de Nissan.

Torres también ha entregado correos en los que el duque de Palma pregunta al secretario de la infanta, Carlos García Revenga, sobre el trato que debe tener hacia un amigo del Príncipe.

El abogado del duque de Palma, asegura no saber nada de estos nuevos e-mails y prefiere no opinar sobre las amenazas de Diego Torres de publicar correos personales.

"Mejor me estoy callado" ha respondido a la prensa Pascual Vives.

Torres amenaza con seguir lanzando bombas atómicas, además de sobre la vinculación de la Infanta con Nóos, sobre la vida privada de los duques. Algo que, tanto el juez Castro como la Fiscalía, rechazan.

Como recuerda Esteban Urreiztieta, redactor jefe de investigación de 'El Mundo', "ya le han trasladado a Diego Torres que ni se le ocurra aportar en el procedimiento judicial mensajes que invadan el ámbito personal y familiar de los duques de Palma".

Pero Diego Torres quiere sacarlos, dice que para ello, acudirá a la prensa.