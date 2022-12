"Hay leyes que llevan años en debate público y esta se ha discutido en poco tiempo, es fácil que haya discusión en la opinión pública". Con estas palabras ha definido Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos y de los Comunes en el Congreso de los Diputados, la posición de su partido en el acuerdo que han alcanzado PSOE y ERC para la reforma del delito de malversación. Lo ha hecho en una entrevista concedida a la Cadena SER, donde ha ha señalado que "las prisas son malas consejeras".

"Creíamos que era importante que se tenían que hacer las cosas con más sosiego porque hemos visto lo que ha pasado con la ley del 'solo sí es sí'. Es una reforma de calado", ha valorado Asens, que ha añadido: "Necesitábamos más tiempo para estudiarla y ver sus efectos y otros modelos europeos. Ya que cambiamos la ley, lo suyo es intentar perfilar mejor las figuras punitivas". Cree en contraposición que "hay dudas que no están suficientemente claras". Aun así, ha reconocido que, aunque decidieron no firmar, votaron "por responsabilidad".

¿Qué pisa había? "Es obvio, eso tiene que ver con una exigencia de ERC y tiene que ver con Presupuestos. Llegamos a final de año y quieren cerrar carpetas. Hay deberes pendientes y parece que hay prisas para cerrar todo y llegar al siguiente ciclo político con los deberes hechos", ha apuntado el dirigente, que ha precisado: "En algunas ocasiones es justificado, como en el caso del poder judicial. En este caso no me parece tan justificado, el debate merecía tiempos más sosegados".

En esta línea, Asens ha insistido en que "esto se ha hecho en muy poco tiempo y genera incertidumbre" porque "lo que hizo el PP era una chapuza". Pero ¿realmente ha habido un intercambio entre formaciones para la aprobación de la reforma y la obtención de votos para aprobar las cuentas del Gobierno? "Es una deducción que yo hago, nadie me ha dado esa explicación, pero creo que es de sentido común que algo de eso hay. La desjudicialización del conflicto en Cataluña tiene que ver con eso".

"Es importante volver a una normalidad, a un sistema que había funcionado antes del 2015. Ese compromiso sí lo teníamos con Cataluña", ha añadido Asens, que ha entrado a valorar el fondo de esta reforma: ¿cabe una interpretación diferente? "El artículo de la administración desleal sin ánimo de lucro es cuando se destina a usos privados. El debate es si lo que se hizo en Cataluña era uso privado o no. Yo creo que no, pero seguro que Marchena hará lo necesario; es experto en retorcer leyes, hará encajar ese tipo penal y que esos hechos no queden impunes", ha considerado.

Asens ha insistido en esta consideración: "Era para un uso ilegal. Ese referéndum fue declarado ilegal, y por tanto eso puede perseguirse. La cuestión es con qué mecanismos. Una sociedad que solo confía en la cárcel como respuesta está al borde del fracaso". Ha recordado el dirigente de la formación morada que "los jueces tienen ideología" y que el tema a tratar se compone de "conceptos jurídicos muy indeterminados que se prestan a muchas arbitrariedades". Aun así, ha zanjado: "Está claro que fue ilegal, pero ¿eso implicó un delito de malversación? Montoro dijo que no se gastó ni un euro de arcas públicas porque la Generalitat estaba intervenida".