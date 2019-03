Un sistema de doble vuelta en el que votarán los militantes: así se elegirá al sustituto de Rajoy al frente del PP

En el PP se abre la carrera por la sucesión. De momento nadie ha dado un paso al frente, aunque Cospedal se lo está pensando, según admitió en ARV. Alberto Núñez Feijóo es el hombre al que más dedos apuntan pero insiste en que hay que esperar a la convocatoria del Congreso: "Vamos a cumplir la agenda y vamos a cumplir con nuestro compromisos".

Ana Pastor, tampoco ha querido desvelar si podría ser ella la que lidere el PP. La fecha del Congreso la conoceremos el lunes: se baraja la segunda quincena de julio. Sobre los candidatos, Rajoy, no se moja: "Lo importante es que del Congreso el partido salga unido, lo demás a mí ya no me corresponde decidirlo".

Su sustituto se elegirá con un sistema de doble vuelta, y por primera vez a nivel nacional los militantes elegirán entre todos los precandidatos que se presenten. Para que uno de ellos se proclame candidato único debe conseguir más del 50% de los votos, una diferencia con el segundo de 15 puntos y haber ganado en más del 50% de las circunscripciones del PP.

Si no hubiera un candidato único, los más votados pasarían a una segunda vuelta donde elegirían los compromisarios. El sistema suscita debate interno en el partido aunque insisten en la unidad. El lunes, la maquinaria para sustituir a Rajoy, se pone en marcha.