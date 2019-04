Un nuevo informe de la UDEF acusa a Jordi Pujol Ferrusola de cobrar comisiones por concursos amañados en África

Al clan Pujol se le acumulan los problemas con la justicia. Un nuevo informe de la UDEF, al que ha tenido acceso laSexta, acusa al primogénito del clan catalán, Jordi Pujol Ferrusola, de cobrar comisiones del 10% por concursos amañados en África: "Estimado Jordi, para que no cante demasiado pago directo en una cantidad que no te cause problemas".

El modus operandi consistía presuntamente en cobrar pequeñas cantidades para no llamar la atención de Hacienda y acompañar a estos pagos de facturas falsas pero, según la UDEF, estos pequeños pagos habrían tejido una trama millonaria: "Proyectos en Angola y República Dominicana que terminaron causando un serio quebranto en las arcas del Estado español cuantificado en 92 millones de dólares".

Apunta también a que las operaciones en el extranjero se realizaban a través de una institución avalada por el Estado español. Es en ese punto donde el informe saca también el nombre del exministro Pimentel de la época de Aznar que ha negado ya cualquier tipo de relación con la familia Pujol y defiende que nunca pagó ni cobró comisiones: "No tengo nada que ver con los Pujol y no he cobrado comisiones".

No es el único nombre conocido que aparece, la UDEF también menciona al marido de Cospedal aunque Ignacio López del Hierro desmiente a laSexta tajantemente cualquier tipo de relación con la familia Pujol, ni en África ni en cualquier otro sitio.