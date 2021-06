El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Fernando Ruiz, criticó que el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid haya vinculado la supuesta cepa con el país suramericano y aclaró que no existe tal "linaje" del virus. "Que un país reporte una cepa, no lo define como lugar de origen", tuiteó el titular de salud colombiano, al mencionar entonces también que la identificación de esa fue hecha por un equipo de científicos de su país. Ruiz consideró que "esas imprecisiones alimentan la xenofobia", en referencia a las declaraciones de Zapatero. También el Instituto Nacional de Salud de Colombia zanjó que "no se trata de ningún linaje colombiano, sino de una investigación colombiana" y a través de un hilo de Twitter presentó detalles de la investigación, como que el país "lo detectó desde enero, lo caracterizó y lo reportó". Finalmente, precisó, "para ninguna de las variantes que circulan en el mundo se ha demostrado que no sirva la vacuna".