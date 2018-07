Twitter bulle contra Toni Cantó en defensa de los animales

El diputado valenciano de UPyD, Toni Cantó, lanzó un dardo envenenado a los defensores de los animales durante el debate de tramitación de la iniciativa popular que declaraba los toros Bien de Interés Cultural.Aseguró que los animales "no tienen derecho a la vida ni a la libertad", aunque sí padecen dolor y sufrimiento.

Una vez hecha la polémica afirmación, las redes sociales comenzaron a bullir con comentarios contra Cantó y en pro de los derechos de los animales. "¿Oiga, la perrera? Hay un Toni Cantó suelto, enciérrenlo”, “Estar más nervioso que Toni Cantó en el zoo” o “Se confirma. La política española afecta muy gravemente al cerebro”, son sólo algunas de las perlas que los tuiteros le dedicaron al diputado.

De poco le sirvió a Toni Cantó citar a su referente ético, Fernando Savater, para señalar que "los animales no tendrían derechos a la par que tampoco tiene obligaciones". Personajes reconocidos como la escritora Lucía Etxebarria han contestado a esta cita con un “cómo se nota que este señor no tiene perro” y no han dudado el llenar la red de fotos de sus mascotas como forma de recriminar a Cantó su ataque verbal a los animales.

Por su parte, el diputado de UPyD ha optado por responder a la polémica también vía Twitter. “Muy fan de la que me está cayendo...los antifascistas, serán los fascistas del futuro...Defensores de la vida animal, no respetan la mía...”, ha publicado Cantó en su cuenta de la red social.