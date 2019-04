Investigan a la jueza de Podemos, Victoria Rosell, por su actuación en el proceso contra el presidente de la UD Las Palmas

QUIEREN SABER SI SU PAREJA TENÍA NEGOCIOS CON EL IMPUTADO

El Tribunal Supremo va a analizar a fondo la actuación de la jueza y diputada de Podemos, Victoria Rosell, en el procedimiento que instruyó contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. El Supremo quiere corroborar si la pareja de Rosell tenía negocios con el imputado, antes de decidir si admite o no a trámite la querella interpuesta contra ella por el ministro Soria. Rosell dice no estar preocupada: "Estoy tranquila, jurídicamente no hay nada, la querella no está admitido".