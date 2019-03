Tomás Gómez: "Habría que hacer las primarias antes de las europeas"

"Creo que habría que hacer un proceso de estas características antes de las europeas. El mes de febrero del año que viene sería una fecha muy oportuna", ha señalado Gómez en una conferencia en el hotel Ritz preguntado por el proceso de primarias en su partido.

El socialista ha señalado que la conferencia política que el PSOE va a celebrar en los próximos días tiene "dos grandes objetivos". En primer ligar, "poner de largo el proyecto político" en que llevan meses trabajando y en segundo lugar, a su juicio, "también es el momento de que esa conferencia marque los plazos y fechas" en la que decidirán de manera democrática quien debe encarnar ese proyecto.

"El incumplimiento de cualquiera de los objetivos sería no cumplir con todas las expectativas puestas en nosotros", ha alertado a renglón seguido para destacar que hará pública su posición sobre las primarias una vez que la Dirección del PSOE abra el proceso de primarias. Ha dicho que "ahora no toca". "Los bailes de nombres para primarias o no primarias, como decía el clásico, no toca. Tocará cuando haya un proceso abierto y entonces diremos lo que haremos", ha destacado.

Por su parte, la exministra Carme Chacón ha considerado que la independencia de Cataluña no es posible ni deseable porque supondrá cuantiosos perjuicios económicos y sociales para unos y para otros, y ha avisado de la urgencia de solucionar la espiral de enemistad que afecta "de forma peligrosa" a la convivencia.

Chacón ha presentado al líder del PSM en Madrid, dondeha hecho un alegato en contra del órdago soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, pero también de la "inacción" del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y ha subrayado que ambas opciones son "falaces y tramposas".

Para un socialista, ha agregado, no basta con decir que la independencia no es posible, porque lo importante es que no debe ser deseable y que entrañará cuantiosos perjuicios sociales y económicos para unos y otros. Además, ha hecho hincapié en que el separatismo quiere no sólo que "España salga de Cataluña, sino que Cataluña salga de España, rompa con una parte de su ser, una parte de su historia, de su cultura" y que "se ampute una parte de sí misma".

Así las cosas, Chacón ha estimado que si es importante solucionar la crisis económica e institucional que atraviesa España, lo más "urgente" es arreglar la crisis territorial, la que "alimenta una espiral de enemistad entre Cataluña y el resto de España, que algunos llevan incubando desde hace tiempo y que empieza a afectar de forma peligrosa a la convivencia".