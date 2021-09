Desde las conservadoras, hasta la más progresista. Todas las asociaciones de jueces de España se han unido en un comunicado conjunto para pedir que se modifique el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean elegidos por los jueces.

Sí discrepan sobre si esa reforma debe acometerse de forma inmediata o tras la renovación, postergada desde 2018 y califican esa dilación de "grave anomalía".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han difundido un comunicado conjunto al que ha tenido acceso laSexta "ante las declaraciones de responsables políticos" sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

En él manifiestan que están de acuerdo en que "es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ". Coinciden en que "sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial".

No obstante, precisan que existen discrepancias entre las asociaciones firmantes y que éstas están relacionadas con la conveniencia de proceder a la reforma del sistema "con carácter inmediato o más adelante". Sin embargo, subrayan que esas diferencias de criterio "no han impedido" que hayan "seguido trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses comunes de la carrera judicial, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y en, particular, de la independencia judicial".