La Junta de Andalucía ha decidido suspender las clases presenciales en la Universidad de Granada durante dos semanas ante el aumento de contagios de coronavirus entre los estudiantes de la ciudad.

Además, los colegios mayores tendrán que cerrar a las 22:00 horas. Así lo ha confirmado el presidente autonómico, Juanma Moreno, en Twitter, donde ha argumentado que "la evolución de contagios en Granada exige que endurezcamos las medidas en la ciudad con rigor y proporcionalidad".

El consejero Elías Bendodo ha precisado que la orden con estas nuevas restricciones se publicará este mismo martes por la tarde. En concreto, será a partir del jueves cuando no se podrá dar clases presenciales, para evitar desplazamientos.

Se han han detectado más de 150 contagios por COVID-19 en siete residencias universitarias de la ciudad, según ha explicado Bendodo. Esta, no obstante, no cumple los criterios de Sanidad para decretar su cierre -ha apostillado-, ya que, aunque tiene una incidencia acumulada de 501 casos en los últimos 14 días, el nivel de ocupación hospitalario es solo del 15%.

El consejero asimismo ha señalado que la mayoría de los contagios corresponden a personas jóvenes que no requiere ingreso hospitalario. "Granada hoy no está en situación de cierre pero para que no lo esté dentro de dos semanas hay que tomar medidas hoy", ha aseverado.

Además del cierre de los colegios mayores a las 22:00 horas, ha anunciado que se realizarán cribados en los colegios mayores en que se haya detectado un caso positivo.

Écija, confinada desde el miércoles

Por otra parte, la Junta ha acordado restringir desde este miércoles a las 8:00 horas y durante 10 días, las entradas y salidas del término municipal de Écija, en Sevilla.

Allí, la hostelería tendrá que cerrar a las 22:00 horas y se limita a 30 el número máximo de asistentes a celebraciones como bodas y primeras comuniones, medidas estas últimas que también se extienden a Sierra de Yeguas (Málaga).

Además, el Gobierno regional realizará cribados masivos en siete municipios andaluces: Utrera, Pedrera, Los Molares y Castillo de las Guardas en la provincia de Sevilla; Benamejí y El Carpio, en Córdoba, y el municipio granadino de Alhama de Granada.

Asimismo, la Junta va a pedir "extremar la vigilancia" en Jaén capital en estos días en los que debería celebrarse la Feria de San Lucas si no se hubiera suspendido como consecuencia de la pandemia.