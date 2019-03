Susana Díaz marca sus diferencias con Pedro Sánchez

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, opina que España vive "una crisis de Estado" provocada por el proceso secesionista catalán, al que propone hacer frente con la ley, la empatía, el liderazgo y un diálogo no "bilateral" dejando de lado el "federalismo asimétrico" que "suena a desigualdad". "Si Mas lo ha hecho fatal, que lo ha hecho fatal, España lo tiene que hacer bien", afirma la presidenta andaluza en una entrevista que publica ‘El País’, donde respalda el "cumplimiento de la ley" que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al enfrentarse al proceso secesionista catalán, pero no lo considera "suficiente" y apela a abrir el "diálogo entre todos".

Sobre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, declara que ha provocado que "la mitad" de los catalanes estén "asustados" y "la otra mitad en la frustración ante un engaño que no va a poder llevar a cabo, que es el 9-N"; a CiU le pide "que vuelva a la centralidad" y a los independentistas que "respeten" el Estado de Derecho y la Constitución. En este último apartado, reclama una reforma constitucional "cómoda" para todos los españoles, que reconozca las singularidades de cada región, la lengua y la policía propias, o la división comarcal, pero lejos de un "federalismo asimétrico" que no le gusta porque le "suena a desigualdad".

Para Díaz, reconocer a Cataluña como "nación" significaría "reconocer soberanía de origen" y añade que eso no lo comparte y que "en Cataluña hay que convencer y no vencer". Sobre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirma que "hay cosas" que comparte con él "y otras no" -como la asistencia a programas populares de televisión o la iniciativa de funerales de Estado para las mujeres asesinadas- y lo justifica en que ambos tienen "estrategias" distintas. Susana Díaz afirma con rotundidad que no se arrepiente "en absoluto" de no haberse presentado a las primarias del PSOE porque cumple con su palabra a los andaluces y porque no está pensando en ser candidata al Gobierno de España.

"Frente a la corrupción, yo como presidenta soy implacable", señala la jefa del Ejecutivo andaluz en otro momento de la entrevista, que defiende la "contundencia" contra los socialistas que no mantengan una actitud "ejemplar". Señala además que se siente "lejos de las posiciones" de Podemos porque "ha manifestado que no es de izquierdas y que no quiere pagar la deuda", y sobre Rajoy y la posición de España en Europa, afirma que le "duele ver al presidente de palmero de la señora Merkel".