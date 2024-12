El Supremo unifica las acusaciones populares en el PP ante la declaración de Ábalos por el caso Koldo

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha acordado unificar la representación de las siete acusaciones populares personadas en la causa, que ahora estarán representadas por el procurador y abogado designados por el Partido Popular, que fue la primera en personarse.

El magistrado ha adoptado esta decisión en víspera de que José Luis Ábalos declare ante el alto tribunaleste jueves, tras escuchar a las partes y ante la falta de acuerdo entre las acusaciones populares sobre en quién debía recaer esa representación común.

Ante esta situación, el juez Leopoldo Puente ha considerado que el criterio más objetivo que se puede seguir es el de quién se personó primero en la causa, una pauta que el Supremo viene aplicando en casos similares. En este caso, la primera acusación popular que se personó en la causa fue el PP, seguida, por este orden, de Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír, Abogados Demócratas por Europa y, finalmente, Iustitia Europa.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez considera que, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que se investigan en este caso, no hay conflicto alguno, sino, al contrario, "plena convergencia de intereses" entre las distintas entidades que ejercen la acusación popular "desde el punto de vista del interés general que postulan". Esgrime por tanto que su unificación "contribuirá al buen orden del proceso" y a evitar "indebidas dilaciones", sin detrimento de su derecho de defensa.

El magistrado admite no obstante que entre las acusaciones puede haber "distintos enfoques, puntos de vista, estrategias procesales" e incluso "particulares intereses colectivos o aproximaciones a los hechos" que las diferencian. Además, recuerda que algunas son partidos políticos y otras no, pero no cree que esto "determine que unas y otras puedan en el proceso penal perseguir finalidades distintas o pretensiones particularmente diversas" que justifiquen agruparlas en dos acusaciones diferenciadas.

"Fácilmente se comprenderá que, en el extremo, el ejercicio de la acusación popular por decenas, cientos o miles de interesados en asumir esta posición procesal perturbaría, de ser admitido, el buen orden del proceso y avocaría indefectiblemente a la existencia en el mismo de dilaciones indebidas, por muy proba que fuera la actuación de los profesionales designados por cada una para su representación y defensa", argumenta.

Por ello, aplica el mecanismo de unificación de acusaciones previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerar que es coincidente el legítimo interés de las partes en el ejercicio de la acción popular, de modo que una sola representación y defensa pueda hacerlo valer de forma mucho más ágil y precisa y sin detrimento del interés común.

Así las cosas, este jueves, cuando el exministro Ábalos declare finalmente ante el Supremo de forma voluntaria -así lo ha aceptado después de pedir en un primer momento que se aplazara su comparecencia, solicitud que el juez rechazó- solo el PP podrá preguntar en nombre de todas las acusaciones populares personadas en esta causa, que gira en torno a la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

Posteriormente declararán también el presunto "nexo corruptor" de la trama, Víctor de Aldama, y el exasesor de Ábalos Koldo García. Lo harán el 16 y el 17 de diciembre, respectivamente.