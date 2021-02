El Congreso de los Diputados vive hoy una nueva sesión de control al Gobierno. Una sesión que se prevé muy interesante después de las últimas tensiones en el Gobierno de coalición y en la que el líder de la oposición preguntará al presidente del Gobierno si va a cesar a su vicepresidente.

Asimismo la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas preguntará a Sánchez si "¿cree el Presidente del Gobierno que en España hay normalidad democrática?", en clara alusión a las palabras del vicepresidente Iglesias. "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña está uno en la cárcel y otro en Bruselas", decía el vicepresidente en una entrevista en el 'Diari ARA'. Una afirmación sobre el procés y Cataluña que causaba malestar en el ala socialista.

También estará muy presente en la sesión el debate abierto sobre el proyecto de la Ley Trans después de que trascendiera de fuentes del ministerio de Igualdad que el PSOE no quería que el borrador se discutiera en el Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, como querían desde el departamento que dirige Irene Montero. Algo que desde Moncloa han justificado explicando que no aceptan fechas unilaterales, que el borrador de la norma que se filtró no fue consensuado y que no se ha seguido el trabajo habitual entre ministerios en su elaboración.

Aquí puedes seguir en directo la sesión de control.