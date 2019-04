Sonia Castedo se derrumba: "De mí dirán que soy una corrupta, es muy injusto pero no tiene solución"

Sonia Castedo ha roto su silencio en una entrevista en Antena 3, en la que ha reconocido que la muerte de Rita Barberá le hizo llorar porque pensaba que "podía llegar antes o después" y se sintió "muy impotente". "Entre todos se ha provocado que Rita muriera de pena y de tristeza", ha sentenciado.

También ha explicado que desde el partido la citaron en Madrid para preguntarle qué pensaba hacer porque su caso era muy mediático y ella les comunicó que no se preocuparán porque había tomado ya la decisión que beneficiaría al PP, lo que era irse como alcaldesa pero ella decía cuándo: "Tu nombre es una lacra en muchos aspectos y no todo el mundo se atreve a tener de compañero de viaje una lacra".

"A mí jamás se me ha acusado de llevarme nada", ha reiterado y ha señalado que "el gran problema" fueron sus conversaciones con Ortiz, en las que "no hay nada delictivo". Además, ha indicado que su relación con el empresario es la "misma" que tenían antes, aunque no quieren que le vean con él.